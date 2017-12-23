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23 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Acemi sürücü arabasının arkasına yazı astı

23 Aralık 2017, Cumartesi 12:13
Adana'da ehliyetini 1 ay önce alan üniversite mezunu, 22 yaşındaki Eda Boncukçu, otomobilinin arkasına, 'Özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim' yazılı döviz astı.

Lütfi Boncukçu, 1 ay önce ehliyet alan Çukurova Üniversitesi mezunu kızı Eda Boncukçu'ya yeni bir otomobil aldı. Trafikte acemi olan genç kız, trafik akışını ve diğer araç sürücülerini zor durumda bırakmamak için aracının arkasına, "Özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim" yazılı döviz asmaya karar verdi. 

Astığı dövizle trafiğe çıkan Boncukçu'yu görenler araç sürücüleri genç kıza destek vermeye başladı. Acemi olduğu için, trafikte zorluk çektiğini belirten Boncukçu, şöyle konuştu:

"Ehliyetimi yeni aldım, heyecanımı yenmek için şehir içinde araç kullanmam gerekiyor, trafik ve diğer sürücüleri zor durumda bırakmak istemediğimden dolayı bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum."

DHA

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  • Ali Tam

    23.12.2017 12:32:18

    Avrupa'da bilhassa Almanya'da acemi sürücü yazisi bilinen ve uygulanan bir yöntem bu sayede sebepolunan hasarlarda sahsi mükellefiyette hafifletilme saglaniyor.

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