Acı haber 3 gün sonra geldi

3 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuğun cesedi, su altı arama kurtarma ekiplerince bulunduğu göletten çıkarıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan çocuğun cesedi bulundu. Sabah saatlerinde gölette arama çalışmalarına başlayan AFAD ve Yalova'dan gelen su altı arama kurtarma ekipleri, Söğüt Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Kemal Kara'nın cansız bedenine ulaştı. Kara'nın cesedi, sudan çıkarıldı ve otopsi için morga gönderildi. Dün yapılan çalışmalarda Kara'nın okul çantası Söğüt Göleti kenarında bulunmuş, arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. AA

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