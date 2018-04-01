Acı haber Karabük'ten geldi

Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker ile sürücü vefat etti, 13'ü asker 14 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ün Yenice ilçesinde mahkum taşıyan Ramazan Işık yönetimindeki cezaevi nakil aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle Yazıköyü mevkisinde ormanlık alanda yaklaşık 100 metreden şarampole yuvarlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

2 asker şehit oldu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uzman Jandarma Çavuş Oğuz İnan ve Uzman Jandarma Çavuş Kenan Dalkılıç'ın şehit olduğu tespit edildi.

Kazada, sürücü Işık ve mahkum Gurbet Kalaycı ile biri rütbeli 13 asker de yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işık, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların sağlık durumu iyi

Yenice ilçesi ve Karabük'teki hastanelere kaldırılan diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bu arada Karabük Valisi Kemal Çeber, hastaneye gelerek yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cezaevi nakil aracının, mahkum Kalaycı'yı trafik kazasında vefat eden ağabeyi Hüsnü Kalaycı'nın cenaze törenine götürdüğü ve kazanın dönüş sırasında meydana geldiği belirtildi.