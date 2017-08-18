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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Acı haber Sakarya'dan geldi: "Milletimizin başı sağ olsun"

18 Ağustos 2017, Cuma 09:00
Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Hendek ilçesine bağlı Çamlıca beldesi Köseköy Mahallesi Taşoluk Sokak'ta, tarım işçilerini taşıyan traktör, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarına devrildi. 

Çok sayıda 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği kazada, 5'i kadın 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 

Yaralılar, olay yerine yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ve özel araçlarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

Ölenlerden üçünün isminin Baver, Bedirhan ve Bahar Çağatay olduğu, diğer ölü ve yaralılar için kimlik tespit işleminin sürdüğü öğrenildi. 

Sakarya Valisi, İçişleri Bakanı Soylu'ya bilgi verdi

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya telefonda bilgi verdi. 

Telefon görüşmesinde, akraba olan vatandaşların Mardin'den fındık toplamak için geldiğini aktaran Vali Balkanlıoğlu, şunları kaydetti: 

"Daha önceden de buraya geldikleri için bölge halkını biliyorlar, bir nevi akraba olmuşlar. Traktörün sahibi anahtarı Mardinli vatandaşa vermiş. Rampa aşağı inerken traktörü bir şekilde kaydırmış. 5 kadın, 2 erkek vatandaşımız maalesef ölmüş, 9 da yaralımız var. Traktörü kullanan sürücü de hayatını kaybetmiş. Aile burada, kaymakam beyle biz de buradayız, her türlü yardımı yapıyoruz. Traktör yokuş aşağı inerken biraz hızlıymış galiba, fren izi de var. Yol asfalt, biraz rampa var. Hafif de viraj var. Yani biraz hızlı inmiş aşağı doğru. 17 yaşında bir gencimiz var. Yaralılardan birinin durumu ağır. Aileler yanımda, sosyal yardımlaşma vakıflarımız var, her türlü desteği yapıyoruz." 

"Milletimizin başı sağ olsun"

Vali Balkanlıoğlu, kazada ölenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "İçlerinde 5 bayan, 17 yaşında çocuk var. 7 kaybımız var, onlardan birisi traktörü kullanan. Yaralılar hastanede. Bunlardan birisinin durumu ağır, birisinin de durumu ağıra yakın. Üniversite hastanesi başta olmak üzere çevrelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı vatandaşlarımız. Geride kalan aileler için de devlet olarak her türlü desteği ve yardımı yapacağız. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: sakarya, hendek, fındık içileri, trafik kazası
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