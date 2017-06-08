Acı haber var!

İstanbul Sancaktepe'de bir minibüsün, sokakta oynayan çocuklara çarptıktan sonra bir binanın giriş katındaki eve girmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen ve yaşlarının küçük olduğu belirtilen iki kişinin içerisinde bulunduğu 34 RTB 27 plakalı minibüs, Filiz Sokak'ta kontrolden çıktı.

Önce sokakta oynayan çocuklara çarpan minibüs, ardından 4 katlı bir binanın giriş katındaki eve girdi.

Kazada, sokakta oynayan çocuklardan Efe Yağız Tepe (8) minibüsün altında kalarak vefat ederken, Burak Telli yaralandı.

Minibüsün girdiği evde bulunan 4 yaşındaki Elif Dursun da evin yıkılan duvarı ile araç arasında kalarak vefat etti.

Kazanın ardından, mahalle sakinleri ve çocukların yakınlarıyla sağlık ve itfaiye ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Bunun üzerine, olay yerine çevik kuvvet ekipleri yönlendirildi ve geniş güvenlik önlemi alındı. Çocukların yakınları sinir krizi geçirdi.

Çocukları cesetleri, incelemelerin ardından ambulansla morga götürüldü.

Minibüs, itfaiye ekiplerinin yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza sırasında minibüste olan ve olay yerinden kaçan 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'ye göre İman ve İslamiyet, evladı vefat eden Mümin anne ve babaya şöyle der:

Anne babaya şefaatçi olacak

-Çocuğun şefkatli Yaratıcısı, onu geçici dünyadan çıkarıp ebedî cennetine götürecek.

-Ebediyyen masum, mutlu bir çocuk olarak kalmasını sağlayacak.

-Anne-babasına şefaatçi yapıp onların da cennete girmesine müsaade edecek.

-Anne-babasıyla birlikte cennette ebedî aile sıcaklığını yaşamalarını temin edecek.

-Ayrılık kısa sürelidir. Birliktelik ise ebedî olacak.

-Hüküm Allah’ındır kaidesi unutulmamalıdır.

-“Biz Allah’a aidiz ve vakti geldiğinde elbette O’na döneceğiz.” (Bakara, 156) ayeti de daima hatırlanmalıdır.

Risale-i Nur'dan Mektubat isimli eserden 'Çocuk Taziyenamesi' olan 17. Mektubu okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/mektubat/#128

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Küçük kızı vefat eden bir annenin, Bediüzzaman'ın Çocuk Taziyenamesiyle yeniden doğması;

Yeni Asya Gazetesi eski yazarlarından Yard. Doç. Dr. Kenan Taştan'ın kaleme aldığı,son derece etkileyici bir hatırası İman ve İslamiyet'in ne kadar büyük bir nimet olduğu hakikatinin bir kez daha tefekkür edilmesine vesile oluyor. Milyonlarca insanın imanının kurtarılmasına vesile olan Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur eczanesi, ve o nurlu eczaneden 'Çocuk Taziyenamesi' isimli bir deva; küçük kızları trafik kazasında vefat eden inanç noktasında oldukça zayıf ve üzüntü ve bunalım nedeniyle birlikte intihar etme noktasına kadar gelen bir çiftin hayatının nur ve sürurla dolmasına vesile oluyor.

Doç. Dr. Kenan Taştan'ın uzun hatırasının devamını okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/kucuk-kizi-vefat-eden-bir-annenin-bediuzzaman-in-cocuk-taziyenamesiyle-yeniden-dogmasi_334663