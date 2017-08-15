Acı tablo: Kazma kürekle patronlarını arıyorlar...

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında çıkan yangının 15 saat süren çalışmayla söndürülmesinin ardından fabrika çalışanları, itfaiye ekipleriyle fabrika sahibini yığıntılar arasında arıyor.

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 110 kişiden oluşan 50 araçlı ekiple 15 saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından gece boyunca fabrikada bekleyen fabrika sahibi yakınları ile işçiler, tesisin sahibi Tuncay Kara'nın arama çalışmalarına katıldı. İşçiler, ellerindeki kazma ve küreklerle döküntüler arasında patronlarını arama çalışmalarına destek veriyor. Arama çalışmalarına katılan işçilerden Hüseyin Can, yaptığı açıklamada, "Elimizden geldiğince aramaya çalışıyoruz. Kendisinden geceden beri haber alamıyoruz. İnşallah bir an önce sağ salim buluruz. " diye konuştu. Tesiste olduğu iddia edilen fabrika sahibi Tuncay Kara'yı arama çalışmalarında, bu kişiye ait herhangi bir bulguya rastlanmadığı açıklanmıştı. AA

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