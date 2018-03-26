Açığa alınan rütbeli asker ve polislere operasyon: Gözaltılar var!

Tunceli'de Gülen Hareketine yönelik operasyonlarda 6 rütbeli asker ile 5 polis gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının Gülen Hareketinin jandarma ve polis yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında düzenlenen 2 ayrı operasyonda daha önceden Tunceli'de görev yaparken açığa alınan 6 rütbeli asker ile 5 polis yakalandı. Gözaltına alınan ve Tunceli Emniyet Müdürlüğüne getirilen 6 rütbeli asker işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren 6 zanlı çıkarıldıkları mahkemece etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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