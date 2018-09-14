"Acil kodlu uyarı bize olay başladıktan sonra geldi"

Kastamonu'daki sağanak ve dolu sebebiyle tarım arazilerinde zarar oluştu.

20 dakikada 370 araç ile 90 ev hasar gördü

Kastamonu'da dün akşam yaşanan sağanak ve dolu nedeniyle 75 köyde meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kastamonu Ziraat Odası Başkanlığınca zarar tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.

Hasköy köyünde çiftçilik yapan Beyhan Dilsizoğlu yaptığı açıklamada, dolu yağmadan önce havanın aniden karardığını belirtti.

Daha sonra dolu yağışının başladığını anlatan Dilsizoğlu, "Dolu ceviz büyüklüğündeydi. Bir ara durdu, sonra tekrar başladı. Bahçemde biberim, salatalığım, fasulye vardı. Hiçbir şey kalmadı, hepsi gitti. Dolu evimizin çatısında kiremitleri kırdı, evde halılarımız, koltuklarımız ıslandı." dedi.

Cahit Kösemehmetoğlu ise fırtınayla etkili olan dolunun yumurtadan büyük olduğunu ifade etti.

Dolu nedeniyle araçların camlarının kırıldığını dile getiren Kösemehmetoğlu, "Bazı insanların başı yarıldı. Hastaneye götürdüler. Bizim köyde pek çok sebze yetişiyor. Hiçbir şey kalmadı. Domates, salatalık, mısır, yonca kalmadı. Hayvan yiyeceği de kalmadı. Evlere su girdi, sel geldi. Şu anda elektrikler de yok." diye konuştu.

38 kişi hafif yaralandı

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kentte meydana gelen dolu ve sağanak nedeniyle 38 kişinin hafif şekilde yaralandığını, 2 bin 593 kişinin de hasar tespit başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Vali Karadeniz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında İhsangazi ilçesi, il merkezi ve Taşköprü Alatarla köyü hattında dün çok şiddetli dolu yağışı olduğunu söyledi.

Çok sayıda araç ve binada hasar meydana geldiğini belirten Karadeniz, olayın meydana geldiği andan itibaren AFAD'daki kriz merkezinin zararın büyüklüğünü tespit için çalışma başlattığını anlattı.

Belediyenin gerekli çalışmaları yürüttüğünü, güvenlik birimlerinin de kendileri açısından araştırmaları yaptığını dile getiren Karadeniz, "Valilik, AFAD ve belediyede olmak üzere 3 noktadan vatandaşlarımızın hasar tespit başvuruları toplanmaya başladı. Şu ana kadar vatandaşlardan 2 bin 165 araç, 428 bina olmak üzere 2 bin 593 başvuru alındı. Bazı vatandaşlarımız da hem ev hem de araç hasarı şeklinde başvuru yaptı." dedi.

Hasar tespit ekipleri görev yapıyor

Karadeniz, tarım arazilerinde de hasar meydana geldiğine işaret ederek, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları başlatılıyor. Tarım arazilerindeki hasar durumları tespit edilecek. AFAD saat 08.30 itibarıyla hasar tespit çalışmalarına başladı. AFAD 18 ekip, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ise 10 ekiple hasar çalışmaları yapıyor." diye konuştu.

Zarar gören vatandaşlara gerekli desteği vermek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Karadeniz, şöyle devam etti:

"Kapsam dışı kalan bazı hususlar var. Bu hususların başında ise kaskosu olmayan araçlar geliyor. Devlet afet mevzuatımızda hasardan dolayı araçlara yardım vermiyor. Araçtaki hasarların sigorta sistemiyle karşılanması tercihi kullanılmış. Bunlara da bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Henüz netleştiremediğimiz için kesin 'şunu yapacağız' dememiz yanlış olur. Karşımızda bir kanun var. İnşallah bir çözüm yolu bulup vatandaşlarımıza güzel haber veririz diye düşünüyorum. Vatandaşlarımızın dertlerine derman olmam en büyük arzum."

Vali Karadeniz, kentte yıllardır böyle bir afet yaşanmadığına dikkati çekerek, "En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. 38 vatandaşımız hafif derecede yaralı olarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ayakta tedavileri yapılıp taburcu edildiler. Herhangi sağlıkla ilgili bir problemimiz yok. Böyle bir afetin tekrar yaşanmamasını diliyorum." ifadesini kullandı.

"Acil kodlu uyarı bize olay başladıktan sonra geldi"

Bir gazetecinin, "Meteoroloji tarafından olay sadece sosyal medya hesabından duyuruldu, anons yapılamaz mıydı?" şeklindeki sorusu üzerine Karadeniz, şunları kaydetti:

"Maalesef, 'Ben bir şey yaptım' demek için yapılmıştır. Kimse kusura bakmasın. İlk gelen duyuru normal kodla geldi. Acil kodla gelmedi. Normal kodla uyarı her hafta bir ya da birkaç kere geliyor. Biz her hafta birkaç defa 'felaket geliyor' diye duyursak, vatandaşlar bir şey olmadığını görür ve yalancı çobanın hikayesine döner. Meteorolojinin bunu bize baştan acil kodla bildirmesi gerekir. Bildirdi ancak olay olduktan sonra. Acil kodlu uyarı bize olay başladıktan sonra geldi. Arkadaşlarıma talimat verdim. Buna rağmen bir ihmal varsa inceleme ve soruşturma başlatıyoruz. Bununla ilgili vali yardımcımızı görevlendiriyoruz."