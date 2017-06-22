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22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Acılı ana-babalar: Çocuklarımızı serbest bırakın

22 Haziran 2017, Perşembe 16:16
​DOĞU ve Güneydoğu'da değişik tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan polis ve asklerin aileleri, Diyarbakır'da düzenledikleri basın toplantısında, çocuklarının serbest bırakılması için PKK'ya çağrıda bulunurken, devletten de yardım istedi.

PKK terör örgütü mensuplarınca değişik tarihlerde kaçırılan polis ve askerlerin aileleri Diyarbakır'da İnsan Hakları Derneği'ne (İHD) başvuruda bulunarak, çocuklarının serbest bırakılmaları için basın toplantısı düzenledi. İHD Diyarbakır Şubesi'ne başvuran 13 aile, derneğin arabulucu olmasını talep etti.

Toplantıda konuşan İHD Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici, PKK'ya, kaçırılan güvenlik güçlerinin serbest bırakması için çağrıda bulunarak şöyle dedi:

"Daha önce de PKK'nın kaçırdığı kamu personellerinin serbest bırakılmaları için girişimde bulunmuştuk. Bir çok dönemde Güney Kürdistan'a giderek, PKK'nın elinde olan kamu personellerini alıp ailelerine teslim ettik. Bizler burada insan hakları savunucuları olarak bir çağrıda bulunuyoruz, bu kişilerin özgürlüğüne kavuşmaları için bizim üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Mağduriyetin gidirilmesi konusunda talebimiz var, umuyor ve diliyoruz PKK ve hükümet bizi dinler."

DHA

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