Adalet Bakanlığı, 2 bin 750 hâkim ve savcı alacak

ADALET Bakanlığı, 2 bin 750 hakim ve savcı alacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığı'nca yazılı yarışma sınavı ve mülakatla 9-5 dereceli kadrolara; 2 bin adli yargı hakim ve savcı adayıyla 750 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayının alınacağı belirtildi. Yazılı yarışma sınavının, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Haziran 2017 Cumartesi günü Ankara'da yapılacağı ifade edildi. Hem Adli Yargı hem de Adli Yargı-Avukat Sınavlarına katılacak adaylarla sadece Adli Yargı Sınavına katılacak adayların saat 10.00'da sınava başlayacakları belirtilirken, sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına katılacak adayların ise saat 11.00'de sınava başlayacakları kaydedildi. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı vurgulandı. DHA

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