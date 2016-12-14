Adana-Aksaray yolunda zincirleme kaza; 41 yaralı

Yaralılardan 31'i Aksaray Devlet Hastanesi'ne, 10'u ise Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Adana-Aksaray karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 41 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Aksaray ve Niğde'den 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 41 kişi yaralandı. Yaralılardan 31'i Aksaray Devlet Hastanesi'ne, 10'u ise Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Aksaray-Adana karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

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