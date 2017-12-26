Adana'da eş zamanlı terör operasyonu!

Adana'da özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü IŞİD üyesi oldukları öne sürülen 12 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, IŞİD üyesi oldukları ileri sürülen ikisi Suriyeli 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA

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