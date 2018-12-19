"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Adana'da madde bağımlısı olduğu sanılan kişinin kafasından mermi çıktı

19 Aralık 2018, Çarşamba 19:38
Adana'da, alkol aldığı için sarhoş olduğu düşünülen, iki gün boyunca yarı baygın halde gezen kişinin, kafasına isabet ettiği belirlenen mermi, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yapılan ameliyatla çıkartıldı.

Kent merkezindeki evinin odasında yakınlarınca yarı baygın halde bulunan ve özel bir tıp merkezine götürülen ancak burada alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği iddiasıyla evine tekrar gönderilen Oğuzhan Ç'nin (22), daha sonra gittiği Balcalı Hastanesinde başında mermi tespit edilmesi üzerine başlayan tedavisi sürüyor.

Oğuzhan Ç'nin, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalında yoğun bakım ünitesinde tedavisini yürüten ÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eralp Çetinalp ve ekibi, hastanın kafasına isabet eden mermiyi operasyonla aldı.

Mermi, incelenmesi için polis ekiplerine teslim edildi.

Çetinalp, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın kafasına isabet eden mermiyi küçük bir operasyonla aldıklarını söyledi.

Bunun tedaviye yönelik bir ameliyat olmadığını ifade eden Çetinalp, "Bu, tedavisine yönelik bir ameliyat olmadığı gibi emniyet güçlerinin delil toplamaya yönelik, olayın aydınlatılması için istedikleri bir şeydi." diye konuştu.

Çetinalp, mermi çekirdeğini çıkardıktan sonra polise teslim ettiklerini belirterek, "Hastanın genel durumu aynı, maalesef hala komada. Biz de uyutuyoruz, kafa içi basıncını düşürmek için. Hastanın genel durumunda bir değişiklik yok, hayati tehlikesi devam ediyor." ifadesini kullandı.

Adli Tıp hekimlerinin mermi çekirdeği üzerindeki incelemeyle olayın tam olarak aydınlatılacağını anlatan Çetinalp, şunları kaydetti:

"Bir insan, kendisine yorgun merminin isabet ettiğini fark etmeyebilir. Ama biz Oğuzhan'daki durumdan emin değiliz, bu bir yorgun mermi mi, yakın atış mı çok aydınlatılmış değil. Delil toplama süreci de bunun için gerekiyordu zaten, o nedenle çok net bir şey söylemek mümkün değil. Bu yorgun mermi midir, bitişik atış mıdır, başka bir şekilde olmuş bir olay mıdır henüz bilemiyoruz. Adli süreci etkilememek adına spekülasyon yapmak çok doğru da olmaz. Bu nedenle biz ancak tıbbi bir bilgi verebiliyoruz."

Çetinalp, hastanın tedaviye cevap verip komadan çıkmasını temenni ettiklerini de sözlerine ekledi.

Olayın geçmişi

Kent merkezindeki evinin odasında yarı baygın olarak bulunan Oğuzhan Ç, yakınları tarafından aşırı derecede alkol aldığı düşünülerek tedavi için özel bir tıp merkezine götürülmüş, burada tetkikleri yapılan hasta, alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği iddiasıyla evine gönderilmişti.

Oğuzhan Ç'nin yarı baygın halinin iki gün boyunca geçmemesinden şüphelenen ailesi, bu defa oğullarını 17 Aralık'ta ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürmüş, burada doktorlar tarafından sağlık kontrolü yapılan hastanın kafasına mermi isabet ettiği belirlenmişti.

AA

Etiketler: kafa, mermi, Adana
Okunma Sayısı: 90
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    SP Lideri Karamollaoğlu'ndan muhalefete itidal çağrısı

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD, Suriye krizi çözümünün önünde duran bir engel

    Beyaz Saray'dan DEAŞ açıklaması

    Ruhani'den Ankara'ya hareket öncesi gündeme ilişkin açıklamalar

    Macron'dan sarı yeleklilere ilişkin asgari ücret ve emelilik kararlarına onay

    'Suriye'de bulunmamızın tek sebebi'

    Art niyetli tartışmalar hakkında Diyanet'ten açıklama: 'Temel kabullere açıkça aykırıdır'

    ABD'nin Türkiye'ye patriot satışı onayı ile ilgili Rusya'dan açıklama

    AB'den tek kullanımlık plastik ürünlere ilişkin önemli karar

    Şile'deki kurtarma çalışmalarında son durum?

    İstanbul merkezli 5 ilde 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

    Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye ABD'ye açtığı 'çelik' davasını kazandı

    Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda kişilerin zorla çalıştırıldığı iddiası

    'YPG terör örgütü ile ittifak kuran herkesin karşısındayız'

    İstanbul'da beklenen yağış başladı

    Meteoroloji'den Marmara'ya kar uyarısı

    Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni görüntüler

    Palandöken: İmar barışında 'taksit ve uzatma' yapılsın

    NYT'nin Facebook'a ilişkin yeni iddiası ortalığı karıştıracak

    En Çok Okunanlar

    Mustafa ORAL

    Hüzünlenme, Allah seninle
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Post-28 Şubat
    Genel

    Bu seçim halkı sevenlerle rantı sevenler arasında
    Faruk ÇAKIR

    Siz hasta mısınız?
    Sebahattin YAŞAR

    Bir berber dükkânı ve yaşananlar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Yüzde bir (% 1) olmak
    Genel

    Rize'de 4 emniyet görevlisi açığa alındı
    Genel

    İsrail'le ticarete Bakan savunması
    Genel

    Sigorta prim yüzdesi aşağı çekilmeli
    Cevher İLHAN

    Fırat’ın doğusunda ABD ile işbirliği!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.