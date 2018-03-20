Adana'da nurlu imtihan

Lise dönemindeki gençler Adana’da Asa-yı Musa adlı eserden imtihan oldular.

Yeni Asya Gazetesi Akdeniz Bölge temsilcilerini düzenlediği liselilere yönelik, Risale-i Nur Külliyatı’ndan olan Asa-yı Musa adlı eserden sınav olmak üzere 4 ilde bulunan liseli gençlerimiz Adana’ya geldiler. Bulundukları illerde ilk üçe girenler Adana’da buluşarak tekrar yarışmaya katıldılar. Her yıl gençlere yönelik tekrarlanan program sırasında, Risale-i Nur eserlerinden birinde çıkan sorular ile imtihana giren lise dönemindeki gençler, bu yıl ise Adana’da 5 ilden 3’er kişilik gruplarla gelerek programa katıldılar.

Mersin, Hatay, Maraş, Elbistan ve Adana illerinden gelerek yarışan liseli öğrenciler, Adana’ya gelerek illerini temsil ettiler. Sınavda Asa-yı Musa adlı eserden 50 soruyu cevaplandıran gençlerin arasından ilk üçe girenler ödüllerini Adana Yeni Asya Temsilciliği Zübeyir Gündüzalp Külliyesinde aldılar. İlk 3’e girip ödül alan gençler arasında, 1.’liği Mersin’den Veysel Karahan, 2.’liği yine Mersin’den Ali Zübeyir Demirdöğmez, 3.’lüğü ise Maraş Elbistan’dan gelen Mustafa Pak aldılar. Birinciye Gençlik Rehberi yanında tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın hediye edildi.

BAYRAĞI GENÇLERE DEVREDECEĞİZ

Program sonunda konuşan Mersin Yeni Asya okuyucularından İbrahim Karahan ise, “Gençlerin bu şekilde daha iyi öğrenebilecekleri bir ortam var. Bizden sonra bayrağı onlara devredeceğiz. Artık zaman onların zamanıdır. Gençleri tebrik ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” dedi. Program sabah 09.00 da kahvaltı ile başlayıp, öğle namazı ile sona erdi.

C.Said Demirdöğmez - Yeni Asya