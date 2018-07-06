Adana'da termometreler 45 dereceyi gördü

Hava sıcaklığının gölgede 37 derece olarak ölçüldüğü şehirde termometreler 45 dereceyi gösterdi. Dışarıya çıkan vatandaşlar dinlenme parklarındaki gölgelik alanlara gitmeyi tercih etti.

Sıcaktan bunalan bazı çocuk ve gençler, uyarı tabelalarına rağmen sulama kanallarında yüzerek serinledi. Sokak hayvanları da gölgelik alanlarda uyurken, güvercinler süs havuzlarındaki suyun tadını çıkarttı. Tarımsal arazilere su verilmesi amacıyla baraj kapaklarının kapatılması Seyhan Nehri’nde kuraklık görüntüsü ortaya çıkarttı. Kentteki sıcaklığının hava hafta sonu da devam edeceği bildirildi. DHA

Okunma Sayısı: 126

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.