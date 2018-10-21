Adana'da üzücü hadise

Adana'da bir evde üç çocuk ölü bulundu, yaralı anne hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Selma C'nin merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlı evine giden yakını, evde Sema Nur (8), Mahmut (3) ve Emin'in (11) cansız bedenleriyle karşılaştı. Evde yaralı halde bulunan anne Selma C. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ve savcının evdeki incelemesi sürüyor. Acı haberi alan ailenin yakınları da olay yerine geldi. Jandarmanın, cinnet getiren kadının çocuklarını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. AA

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