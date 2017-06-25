Adana'dan üzücü haber!

Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişi öldü.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda, bir kadının foseptik çukuruna düştüğünü belirtti. Kadını buradan çıkartmak isteyen 3 kişinin de aynı yere düşerek öldüğünü ifade eden Demirtaş, "Aladağ ilçemizde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor." şeklinde konuştu. Ölen 4 kişinin cesetlerinin bulundukları yerden çıkartılıp otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği bildirildi. AA

Okunma Sayısı: 220

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.