Adana'dan üzücü haber!

Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişi öldü.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda, bir kadının foseptik çukuruna düştüğünü belirtti.
Kadını buradan çıkartmak isteyen 3 kişinin de aynı yere düşerek öldüğünü ifade eden Demirtaş, "Aladağ ilçemizde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor." şeklinde konuştu.
Ölen 4 kişinin cesetlerinin bulundukları yerden çıkartılıp otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği bildirildi.
AA