Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yapımı süren Adana Şehir Hastanesi inşaatında yangın çıktı.

Mithat Özhan Bulvarı'nda yapımı süren şehir hastanesi inşaatında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Tedbir amacıyla bölgede çok sayıda ambulans bekletildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyledi. İtfaiye ekiplerinin gerekli müdahaleleri yaptığını anlatan Demirtaş, "Dumandan etkilenen 5 işçi tedbiren hastaneye kaldırıldı. Şu an için olumsuz bir durum yok. Yangının çıkış nedeni yapılacak araştırma sonucu belirlenecektir." dedi. AA

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