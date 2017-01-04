Adıyaman'da 11 öğrenci tavuk dönerden zehirlendi

Adıyaman'da satın aldıkları tavuk dönerden yiyen 11 öğrenci, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri baş gösterince hastanede tedaviye alındı.

Kahta’da 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'ndeki Yunus Emre Sağlık Meslek Lisesi’nde meydana geldi. Bu okulda okuyan 11 öğrenci, dışarıdan satın aldıkları tavuk dönerden yedikten sonra okula döndü. Okulda baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri baş gösteren öğrenciler için öğretmenleri tarafından sağlık görevlilerinden yardım istendi. İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, öğrencileri, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste yapılan kontrollerde zehirlendikleri saptanan öğrencilere serum tedavisi uygulandı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA

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