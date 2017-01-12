Adıyaman'da geçici "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Adıyaman'da bazı bölgelerin 15 gün süreyle ''özel güvenlik bölgesi'' ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde bulunan Kömür, Yazıbaşı, Akçalı, Çamyurdu ve Oluklu ile Koçali bölgelerinin 15 günlük süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidilebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 12 Ocak-26 Ocak 2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir."