Adıyaman'da referandum kavgasında kan aktı

Adıyaman'da bir köyün sakinleri ile buna bağlı mezralarının köy statüsüne kavuşturulması için referanduma gidenler arasında çıkan kavgada 2'si ağır, 10 kişi yaralandı.

Sincik ilçesi Çatbahçe köyüne bağlı Çavçuk mezrasında yaşayanlar, mezralarının bağlı bulunduğu köyden ayrılması ve köy statüsüne kavuşturulması için İl İdare Kurulu Müdürlüğüne başvurdu. Bunun üzerine yapılan referandum sırasında, mezrada yaşayanlar ile köy sakinleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Akşam saatlerine doğru tatışmaların dönüştüğü taşlı sopalı kavgada, Hüseyin Büyükçelebi (45), Mesut Büyükçelebi (24), Yusuf Büyükçelebi (58), Abdurrahman Küçükaydın (32), Cebrail Küçükaydın (27), Medine Küçükaydın (23) Hasan Küçükaydın (29), Ali Aydın, Mehmet Aydın ve Ekrem Aydın yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sincik ve Kahta Devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 12 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu arada, İl İdare Kurulu Müdürlüğünce yapıldığı belirtilen ve 162 kişinin sandık başına gittiği referandumda, 82 "evet", 79 "hayır" oyu çıktığı, 1 oyun ise geçersiz sayıldığı öğrenildi. AA

Okunma Sayısı: 121

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.