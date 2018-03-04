Adıyaman'da uyuşturucuya 2 tutuklama

Adıyaman'da polisin yaptığı üst aramasında 500 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri Hacı Yusuf T.ÿve Yüksel U.’nun üst aramasını yaptı. Ekipler, şüphelilerin üzerlerinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacı Yusuf T. ve Yüksel U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA

Okunma Sayısı: 145

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.