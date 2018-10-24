Adıyaman’ı sel aldı

Adıyaman’da önceki gece etkili olan şiddetli yağışın ardından oluşan selin sebep olduğu zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Şehir merkezinde önceki gece saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan sel sebebiyle, bazı cadde ve sokaklarda biriken çamur Adıyaman Belediyesi ekiplerince temizlendi. Samsat ilçesinde önceki gece yaşanan sağanak sonrasında sele kapılan 120 küçükbaş hayvan telef olmuş, bir ahırın duvarı çökmüş, yollar, araç ve arı kovanları zarar görmüştü. Şehir merkezinde ise bazı cadde ve sokaklarda, özellikle iş merkezleri önünde su birikintileri oluşmuştu. Karadağ’ın eteklerinden gelen sel sularının beraberinde taşıdığı taş, toprak ve ağaç dalları mazgalların tıkanmasına sebep olmuş, bu yüzden cadde ve sokakları su basmıştı. AA

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