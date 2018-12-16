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16 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

AFAD doktorlar için alarma geçti!

16 Aralık 2018, Pazar 18:37
Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda, 2 doktorun aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldığı bildirildi.

Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, yaptığı açıklamada, 2 uzman doktorun, Hisarçandır'daki Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, AFAD ve UMKE ekilerinin de bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Doktorlarla telefon ile irtibat kurulabildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Timur, doktorların yürüyüş için dağa çıktıklarının tahmin edildiğini aktardı.

AA

Etiketler: antalya, dağ, doktor
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