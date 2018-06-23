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23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Aferin minibüs'

23 Haziran 2018, Cumartesi 10:58
İstanbul Bayrampaşa'da lastiği patlayan servis aracı bariyerlere çarparak devrildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yol vermeyen bazı sürücüler nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük yaşadı.

Kaza saat 07.30 sıralarında Sağmacılar Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Saldus'un kullandığı 34 BG 875 plakalı servis aracının seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak devrildi. Yaralanan Saldus, devrilen minibüsün ön camından kendi imkanlarıyla çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

"AFERİN MİNİBÜS"

Bayrampaşa itfaiye istasyonundan olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri, bazı sürücüler nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Bir yolcu minibüsü itfaiye ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen yol vermeyerek itfaiye aracının önüne geçti.

Bunun üzerine itfaiye ekibi araçtan " Aferin minibüs " anonsu yaparak yol vermeyen sürücüye tepki gösterdi. Sürücü anonsun ardından sol şeride geçerek yol verdi. Olay yerine ulaşan 112 ekipleri, yol kenarında yaralı olarak bekleyen sürücü Ramazan Saldus'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.  Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 

DHA

Etiketler: istanbul, bayrampaşa, itfaiye, minibüs, kaza, ambulans
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