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30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Afrin Kurtuluş Kongresi Sözcüsü: Afrin, Antakya'ya ait olacak

30 Mart 2018, Cuma 16:55
Gaziantep'te kurulan Afrin Kurtuluş Kongresi Sözcüsü Hasan Şindi, 'Afrin'i, Türk hükümetinin Türkiye'den atayacağı vali ve kaymakamın yöneteceğini, Afrin'in Antakya'ya ait olacağını' söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) tamamen kontrolü sağladığı Afrin'in yeniden yapılandırılması konusunda Ankara'da belirlenen yol haritası netleşmeye başladı.

Türkiye'nin Afrin kent merkezinde kontrolü sağladığını duyurduğu gün, Gaziantep'te toplanan Afrin'in 'önde gelenlerinin' oluşturduğu Afrin Kurtuluş Kongresi yol haritasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

35 kişilik meclis

 

Deutsche Welle Türkçe'den Cengiz Özbek'in haberine göre Afrin Kurtuluş Kongresi Sözcüsü Hasan Şindi, Gaziantep toplantısında 5 yedek üyeyle birlikte 35 kişilik bir meclis seçtiklerini belirtti.

Şindi, 24 Kürt, 8 Arap, 1 Alevi, 1 Ezidi ve 1 Türkmen'den oluşan meclise seçilen isimlerin listesini Valilik ve Dışişleri Bakanlığına verdiklerini aktardı.

Durumun 1 hafta ya da 10 gün içinde netleşeceğini, ardından yerel meclisin üyelerinin Afrin'e gideceğini kaydetti. 

'Afrin içinden rapor'

Meclisin Afrin'in yeniden inşası ve düzenin yeniden tesisi için çalışacağını söyleyen sözcü, bölgeye girene dek Afrin'deki irtibatlar sayesinde içeriden rapor aldıklarını, şu an için koordinasyonu Gaziantep'ten yürüttüklerini belirtti. "Biz de Türkiye hükümeti ve Suriyeli muhaliflerle beraber oturuyoruz. İlgili makamlarla, valiyle konuşuyoruz" dedi.

'Kim olacağını bilmiyoruz'

 

Afrin'in yönetiminde koordinasyon görevini Hatay Valiliği'nin üstleneceğini, Türkiye'nin atayacağı bir vali yardımcısının Afrin'de vali gibi hareket ederek koordinasyonu sağlayacağını anlatan Şindi, şöyle konuştu:

''Afrin için bir vali belirlenecek. Ama bu valinin kim olacağını bilmiyoruz. Hala tam net değil. Ama Türkiye'den biri olacak ve hükümet belirleyecek. Kaymakam da olacak. Yine Türkiye'den…''

''Afrin, Antakya'ya ait olacak'' ifadesini kullanan Şindi, Hatay Valisi ile 'Afrin Valisi'nin koordinasyon içinde olacağını sözlerine ekledi.

 

Fırat Kalkanı'ndaki gibi

Türkiye'nin Afrin'de vali yardımcıları üzerinden yürütmeyi planladığı yönetim şekli daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile ele geçirilen Cerablus, El Bab, Azez ve Mare gibi bölgelerde de hayata geçirilmişti.

'450 kişilik polis gücü oluşturuldu'

Afrin'in güvenliğiyle ilgili de bazı adımlar atıldı. Afrin Kurtuluş Kongresi Sözcüsü, şu an kent merkezinde görev yapmak üzere 450 kişilik bir polis gücünün oluşturulduğunu açıkladı.

'Asker olmayacak'

 

Polis gücünün ÖSO mensupları ve Afrinlilerden oluştuğunu, birkaç gün içinde faaliyete geçeceğini, ardından ÖSO'nun Afrin kent merkezinden çıkacağını anlatan Şindi, ''Güvenliği sadece polis sağlayacak. Asker gücü olmayacak'' dedi.

Nihai hedefin, Afrin Kurtuluş Kongresi'nde yayımlanan sonuç bildirisinde belirtildiği gibi 'hiçbir partiye mensup olmayan Afrin halkından' oluşan yerel emniyet güçlerinin kurulması olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler: Afrin, ÖSO, Türkiye
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