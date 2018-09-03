Afyonkarahisar'da güneş enerjisi sayesinde 34 bin lira tasarruf

Afyonkarahisar'ın Kızılören Belediyesi tarafından 1 milyon 271 bin lirayla kurulan 940 panelden oluşan güneş enerji sistemi sayesinde belediyenin elektrik ihtiyaçları karşılanırken, sistemin faaliyete geçtiği bir ayda 34 bin lira gelir elde edildi.

Nüfus olarak Türkiye'nin en küçük 11'inci, Afyonkarahisar'ın ise en küçük ilçesi olan 2 bin 200 nüfuslu Kızılören'de, Belediye tarafından güneş enerjisiyle elektrik üretme sistemi kurma kararı alındı. Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol öncülüğünde etüt ve plan çalışmaları hızla tamamlanarak ilçe girişinde belediyeye ait 5 bin metrekarelik alana 940 panelden oluşan ve saatte 248 kilovat elektrik üretimi yapılan güneş enerji sistemi kuruldu. Temmuz ayı başında çalışmaya başlayan sistemle elektrik üretimi yapılırken, dağıtım şirketiyle yapılan anlaşma gereği, belediyenin harcadığı elektrik miktarı mahşuplaşıldıktan sonra belediye kasasına da bir ayda 34 bin lira gelir sağlandı. DHA

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