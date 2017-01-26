Afyonkarahisar'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bilal Balcı idaresindeki 35 DS 354 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 40. kilometresinde aynı yönde seyreden Serkan Ö. yönetimindeki 06 JUH 18 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Balcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Erdoğan Eryılmaz ve Gülay Demir yaralandı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tır sürücüsü Serkan Ö. gözaltına alındı. AA

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