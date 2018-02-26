Ağaç dikmek fiilî bir duadır

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE YAŞAYAN 61 YAŞINDAKİ MUSTAFA GÖÇER, 7 YAŞINDAN BU YANA AĞAÇ DİKİYOR VE OKULLARDA GÖNÜLLÜ OLARAK çevre sevgisi DERSLERİ VERİYOR.

“Bugüne kadar bir milyon fidan diktim, yirmi milyon tohum ektim ve altmış bin öğrenciye ağaç dikmeyi öğrettim...” bu sözler kendini tabiata adamış bir ağaç severe ait. Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşayan ve 7 yaşından bu yana ağaç diktiğini söyleyen Mustafa Göçer, ülkemiz ormanlarının tahrip olduğuna dikkat çekti. “Eskiden Anadolu’muzun % 72’si ağaçlarla kaplıydı, lâkin bugün bu oran % 12’ye düşmüş durumda.” diyen Göçer, “Biliyorsunuz küresel ısınma var, çocuklarımızın ilerde susuz kalmaması için ağaç dikiyorum, dünyayı bu hale biz getirdik ve üzerimizde büyük bir vebâl var, gelecek nesillerin haklarına girdik; bu en büyük bir kul hakkıdır.” şeklinde konuştu. Bunun yanında okullarda gönüllü olarak doğa dersleri verdiğini ve çocuklara ağaç dikmeyi öğrettiğini dile getiren Göçer, yaptığı davranışın insanlara örnek teşkil etmesini istedi. 61 yaşında bu kadar dinç ve aktif olmasını, hayatını helâl dairede geçirmesine borçlu olduğunu söyledi. Kötü alışkanlıklarının olmadığını ve sigara içenin yanında dahi durmadığını söyleyen Göçer çevreyi kirletenlere de sitem etti. Ağaç dikmenin dinimiz açısından da güzel bir davranış olduğunu dile getiren 61 yaşındaki ağaç sever Peygamber Efendimizin (asm) hadisini hatırlattı: “Kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir ağaç fidanı varsa ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu dikin” dedi.

Dinimizin tavsiyesi bu

Göçer, ayrıca, “Dinimiz gereksiz yere ağaç kesmeyi günah olarak saymıştır. Bugün bilim adamları dinimizin yıllar önce söylediğini yeni yeni dile getiriyorlar. Ağaçlar kesildiğinden dolayı küresel ısınma olacak, dünya çölleşecek diyorlar. Bizler elhamdülillah Müslümanız öyle ise sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz diyen Göçer şu ana kadar milyonlarca tohum ekip fidan dikmeme rağmen kendimi bir ağaç dikmiş kadar görmüyorum.” dedi.

HABER: MEHMET SAİD KÜÇÜKÇOPUR - FURKAN ENES DURAK