‘Ağacıma dokunma’ dediler

İzmİr’İn Ödemiş ilçesinde Başova Yaylası’na mermer ve taş ocağı yapılmasını istemeyen köylüler ve çevreciler eylem yaptı.

Yaylada toplanan bir grup köylü, bölgeye ocak yapılmak istenmesini, taşıdıkları dövizlerle protesto etti. Aralarında kadınların da bulunduğu grup, ‘Suyuma, toprağıma, ormanıma dokunma’ yazılı pankart ve ‘Oksijen deposu olan Başova Yaylası’na gelme, girme, kirletme’ ve ‘Barbunyama, taze fasulyeme, domatesime dokuma’ yazılı dövizler taşıdı. Küçükmenderes Havzası Koza Hareketi Derneği (Koza-Der) Başkanı Selahattin Bağlı, “Sizler kendi arazilerinizde, güzelim ovada üretim yaparken, maalesef bir yandan bazı firmalar tarafından buraya mermer ocağı ve taş ocağı yapılması için girişimlerde bulunulmuştur. Burada 50 yıllığına taş ocağı yapılmak istenmektedir. Burada taş ocağı ve mermer ocağı açılması bu alandaki 40 bin ağacın yok olmasına neden olacaktır. Patlatılacak dinamitler yer altı sularının yok olmasına bu da tarım yapamamanıza neden olacak” dedi. Haber Merkezi

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