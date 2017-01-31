Ağca, Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret etti

PAPA 2'nci Jean Paul ve gazeteci Abdi İpekçi suikasti ile tanınan Mehmet Ali Ağca, Bolu F Tipi Cezaevi'nde yatan Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti.

Ağca, sabah saatlerinde Bolu'ya geldi. Ağca, adliyede cumhuriyet savcılığından aldığı izinle Kuruçay mevkisindeki cezaevinde yatan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti. Papa 2'nci Jean Paul'e yönelik suikast girişimi ile dünya gündemine oturan, gazeteci Abdi İpekçi suikastinin faili Mehmet Ali Ağca, cezaevinde yaklaşık bir saat Çakıcı ile görüştü. Çakıcı'nın avukatı Can Sevinç de Ağca'ya ziyareti sırasında eşlik etti.

Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye geldiğinde kendisini ilk Alaattin Çakıcı'nın karşıladığını belirterek, "Oradan özel bir hukukumuz var. Manevi arkadaşımızı ziyaret ettim. Kendisini iyi gördüm, dimdik ayakta. Cesaret ve kararlılıkla hayatına devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur ve aramıza katılır" dedi.