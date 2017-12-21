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Ağrı'da iki ayrı kaza: 5 ölü, 13 yaralı

21 Aralık 2017, Perşembe 13:23
Ağrı'da buzlanma ve sisin etkisiyle meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Ağrı'daki iki ayrı trafik kazasında 5 kişi öldü. İran plakalı TIR ile bir minibüs, buzlanma ve sisin etkili olduğu Ağrı-Erzurum Karayolu Aslan Gazi Köyü mevkisinde çarpıştı. Kaza sonrası minibüs şarampole devrildi.

Kazayı gören başka bir minibüsün sürücüsü de kaza yapan araçlara çarpmamak için refüje çıktı.

Bölgeye çok sayıda AFAD ve 112 Acil Servis ile polis ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçlarda sıkışan 11 yaralı, AFAD ve çevredekilerin kurtarma çalışmalarının ardından Ağrı'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

BİR KAZA HABERİ DAHA GELDİ

Tutak ilçesinde ise TIR, Ağrı-Patnos Karayolu Dereköy mevkisinde buzlanma ve sisin etkisiyle bir otomobile, daha sonra yolda otobüs bekleyen yolculara çarptı.

Kazada otobüs bekleyen yolculardan Mehmet Şirin Akay ile Haydar Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan Kerem Aydın ve Hükümet Özkaya ise yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan TIR sürücüsünün Hamur İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olduğu öğrenildi.

AA

Etiketler: ağrı, trafik kazası
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