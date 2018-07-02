"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi

02 Temmuz 2018, Pazartesi 18:45
Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi.

Arama çalışmaları sonucu Bezirhan köyünde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yetkililerin incelemeleri devam ediyor.

Minik Leyla'yı arama çalışmalarına, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri ve Batman'dan gelen 5 gönüllü avcı katılmıştı. 

 

AA

Etiketler: Ağrı, Leyla, çocuk, köy, kayıp
Okunma Sayısı: 570
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya hükümetindeki 'göçmen' çatlağı büyüyor

    AİHM’den 17 yıl sonra ihlal kararı

    Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi

    TBMM Başkanı Kahraman: Her seçimin zamanında olması gerektiğine inanıyorum

    AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: 18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olacak

    Suriye'de 2018'in başından bu yana 4 bin 759 sivil öldü

    Türkiye'nin en büyük şirketleri enerji devleri oldu

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar görevden alındı

    15 Temmuz darbe girişiminde KKK'daki tanıklar yaşadıklarını anlattı

    İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Erken yerel seçimin en önemli nedeni ekonomik koşullar

    'Yerel seçimler AKP için sonun başlangıcı olabilir'

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer müzakereler yapmak üzere Avrupa'ya gitti

    İYİ Parti 'Erdoğan'dan Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi geldiği' haberlerini yalanladı

    AB, ABD'yi uyardı: 294 milyar dolarlık misilleme yapabiliriz

    LGS kontenjanları ve sıralamalar belli oldu

    Sivas olaylarında ölenler anıldı

    YSK başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçları hakkında konuştu

    PKK'nın "Kato bölge sorumlusu" düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi

    ABD'de göçmenlere bıçaklı saldırı: 5'i çocuk 9 yaralı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    İstikbale hüküm sürecek İslâmiyet’tir
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Seyyidler cemâati
    Genel

    Nurdan Katreler
    Sebahattin YAŞAR

    Çare, problemin civarındadır
    Süleyman KÖSMENE

    Size, azaptan sakındıran bir Peygamber gelmedi mi?
    Raşit YÜCEL

    “Bir insan kendini neye vermeli?”
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasetü’l-medeniyye ”ulum-u imaniye” içinde
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Seçime katılım” ve “oy oranları” çarpıtmaları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya’nın tavsiyeleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.