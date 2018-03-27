Ağrı merkezli 16 ilde operasyon: Gözaltılar var!

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında, Gülen Hareketinin halen aktif, açıkta ve ihraç olan emniyet personeli ile ByLock kullandığı iddia edilen şahıslara yönelik Ağrı merkezli 16 ilde 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 37 şüpheli gözaltına alınırken 7 kişinin ise aranmasına devam ediliyor. Gözaltına alınanların Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. AA

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