Akademisyenler 'ByLock'tan tutuklandı!

Kayseri'de Gülen Hareketi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erciyes Üniversitesinde görevli 8 eski akademisyenden 4'ü tutuklandı.
Kayseri'de, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erciyes Üniversitesinde görevli 8 eski akademisyenden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski akademisyenler A.U, M.F.S, F.T, M.A, Ç.Ş, H.S.A. ile M.G.K. ve eşi E.K'nin savcılık sorgusu tamamlandı.
Zanlılardan Ç.Ş, M.G.K, M.A. ile M.F.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.U, E.K, H.S.A ve F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri, İstanbul ve Adana'da 2 Haziran'da düzenlenen operasyonda, haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan 11 kişiden 8'i gözaltına alınmıştı. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
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AA