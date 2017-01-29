Akaryakıt istasyonun çatısı çöktü

Muş'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun çatısı çöktü. Olay anında istasyonda kimsenin olmaması olası bir felaketi önledi.

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı ve tipi, saat 04.00 sıralarında Muş-Bitlis karayolu üzerindeki bir istasyonun çatısını tutan halatları koparması üzerine çökmesine neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana geldi. İş yeri sahibi Fettah Ballı, "İstasyona geldiğimde gördüğüm manzara beni çok korkuttu. Zararımız çok ama tek sevincimiz can kaybının yaşanmamış olması" dedi DHA

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