Akaryakıt istasyonunda bir bozayı: ''Dışarıdan beni seyretti''

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir bozayının gece yarısı akaryakıt istasyonunda yiyecek arayışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Türkiye'nin zengin yaban hayatına sahip Sarıkamış ormanlarında yaşayan bozayıların zaman zaman ilçe merkezine inmeleri dikkati çekiyor. İlçe girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gece yarısı gelen bozayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, akaryakıt istasyonunda gezen ayının daha sonra camdan market bölümüne bakması ve bir süre sonra bölgeden ayrılması yer alıyor. Akaryakıt istasyonu çalışanı Baykan Sarı, yaptığı açıklamada, gece saat 24.00 sıralarında istasyonda nöbetçi olduğunu söyledi. Bu sırada köpeklerin havlamasıyla istasyonda ayıyı gördüğünü anlatan Sarı, "Ayı karşı tarafta çöp kutularını devirdikten sonra istasyona doğru gelmeye başladı. Ben içeri kaçtım, kapıyı kilitledim. Dışarıdan beni seyretti. Cama vurarak ses çıkarmaya başladım, kaçmadı. Daha sonra dışarıda camın önünde çay şekeri vardı, onları avuçlayıp gitti." dedi. AA

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