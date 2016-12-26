Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Demre İlçesi'nin 360 kilometre açığında saat 08.53'te kaydedilen deprem, 142.8 kilometre derinlikte meydana geldi

Akdeniz'de bu sabah Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Demre İlçesi'nin 360 kilometre açığında saat 08.53'te kaydedilen deprem, 142.8 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı. DHA

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