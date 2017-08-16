Akdeniz'de yine deprem!

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. Saat 16.56'da Antalya Kumluca İlçesi'nin 11.5 kilometre açığında kaydedilen deprem 35.2 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı olmadı. *** Okumak için tıklayınız: Deprem musibetine ne kadar hazırız ve Bediüzzaman 'depremler' için ne diyor? 7 milyon riskli konut Felaketten ders almıyoruz *** Endişelendiren 'deprem' açıklamaları Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/endiselendiren-deprem-aciklamalari_440508 *** Deprem musibetine ne kadar hazırız? Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/tedirgin-eden-gercekleri-acikladi-deprem-musibetine-ne-kadar-haziriz_424811 *** Endişe veren gerçekler... Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/endise-veren-gercekler_427728 *** Tehlike büyük, tedbirler küçük Uzmanlar kentlerin depreme hazır olmadığını vurguluyor ve her 10 konuttan sadece 4’ü deprem sigortalı olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki 17 milyon 661 bin 690 konuttan sadece yüzde 42,10’unun Zorunlu Deprem Sigortası bulunduğunu açıklayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanı Murat Kayacı, “tehlike büyük önlem ve tedbirler küçük” uyarısında bulundu. Çalışmalarını ‘Depreme hazır bir Türkiye’ için hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Kayacı, “Başlıca hedefimiz, depreme hazırlıklı olma ve sigortalılık bilincini artırarak sistemimizdeki konutların tamamını zorunlu deprem sigortası güvencesi altına almak.” dedi. Devamını okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/acinin-17-yili-17-agustos_407127 *** Gözlemlediği ''asıl tehlike''yi açıkladı Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/gozlemledigi-asil-tehlike-yi-acikladi_425365 *** DHA

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