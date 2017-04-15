AKP İlçe Başkanı'na silahlı saldırı

İbrahim Vanlı'nın aracına düzenlenen saldırıda yeğeni öldü.

AKP Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilçe başkanının yeğeni hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre seçim çalışmalarını yapmak üzere ilçe ve köylerde çalışma yapan İbrahim Vanlı'nın aracına silahlı saldırıda bulunuldu. Gerçekleştirilen saldırı esnasında İlçe Başkanı İbrahim Vanlı farklı bir köyde çalışma yaparken o sırada araçta bulunan üç yakını yaylım ateşine maruz kaldı. Saldırıda ilçe başkanı İbrahim Vanlı'nın araçtaki yeğeni Adnan Vanlı'nın öldüğü öğrenilirken, 2 kişi de yaralandı.

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