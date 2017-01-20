AKP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı

AKP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla saldırı girişimi oldu.
Açılan ateş sonucu bina duvarını delerek içeri giren başlığın patlamadığı öğrenildi.
Son dakika haberleri: İstanbul Sütlüce'deki AKP İl Binası'na lav silahı ile saldırı girişiminde bulunuldu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) yetkililerinden edinilen ilk bilgiye göre; AKP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla saldırı girişimi oldu.
DUVARI DELDİ PATLAMADI
Olay yerine bomba imha uzmanlarının çağrıldığı belirtildi.
İKİ SALDIRIDA DA AYNI TİP SİLAHLAR KULLANILDI
Emniyet kaynakları, AKP İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü binalarına 1,5 saat arayla meydana gelen her iki saldırıda da tek atımlık lav silahı kullanıldığını tespit etti.
AKP: Saldırıları DHKP-C gerçekleştirdi
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, iki saldırıyı da DHKP-C’nin gerçekleştirdiğini söyledi. AB Bakanı gerçekleşen saldırıları kınadıklarını söyledi.
DHA