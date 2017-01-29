Akvaryum balıkları için hastane kuruldu

Elazığ'da Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce, akvaryumlardaki balıkların hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla ''Akvaryum Balığı Araştırma Laboratuvarı'' oluşturuldu.

Laboratuvar, 'Türkiye'deki akvaryum balığı araştırmalarına ışık tutacak. İlerleyen dönemde kapasite artışına gidilecek laboratuvarda 40 akvaryum, iki anaç balık akvaryumu ve Ar-Ge birimi bulunuyor.

Enstitü Müdürü Özkan Özbay, Türkiye'deki akvaryum balığı araştırma laboratuvarlarının eksikliği nedeniyle enstitü bünyesinde laboratuvarı kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda teknik alt yapıyı oluşturarak enstitü bünyesinde tam donanımlı laboratuvarı kurduklarını ifade eden Özbay, şöyle dedi:

''Amacımız sosyal projelerin yanı sıra akvaryumcuların bize ilettiği hastalıklar ya da evlerinde akvaryum balığı besleyen vatandaşların karşılaştığı hastalıklara çare bulmak, teşhis ve tedavi anlamında hizmet vermek. Bir nevi akvaryum balığı hastanesi de diyebiliriz."

Özbay, akvaryum balığı ünitesinde daha modern yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi ve yeni türlerin akvaryum balıkçılığına kazandırılması konusunda da hizmet vereceklerini aktardı.

Özbay, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ile hizmet veren bir enstitü olarak ilerleyen dönemlerde tüm akvaryumcuların talep ettiği türleri veya yenilerini yetiştirmek, üretmek ve onlara temin etmek açısından da bir başlangıç ortaya koyduklarını belirtti.

Sürdürebilir tarıma da destek olunacak

Laboratuvarda sürdürülebilir tarım açısından dikkat çeken akuaponik tarımla ilgili araştırmalara da yer vereceklerini aktaran Özbay, ''Kendi evimizdeki akvaryumlardan çıkan suyu kullanarak ya da balık çiftliklerindeki suyu kullanarak seralarda sebze, bardak içerisinde marul yetiştirme gibi tekniklerin geliştirilmesi. Bunun için de hizmet sunacağız." ifadelerini kullandı.

''Zebra balığıyla ilgili araştırmalara yer verilecek''

Özbay, laboratuvarda son dönemlerde alternatif tıp araştırmalarına konu olan zebra balığı üretimi de gerçekleştireceklerini dile getirerek, ''Zebra balığı dolaşım sistemi olarak insan vücuduna en yakın dolaşım sistemine sahip. Ayrıca zebra balığının diğer bir özelliği kuyruğu kesilince iki hafta içerisinde kuyruğunu yeniliyor. Kalbinde bir zarar oluştuğunda iki ay içerisinde kalbini yeniliyor. Tıp uzmanları da bunun üzerine çalışma yapıyor." sözlerine yer verdi.