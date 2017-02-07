Alışveriş merkezinde korkutan yangın

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişi dumandan zehirlendi.

Yangın, merkez Mahallesi Karanfil Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın alt katındaki alışveriş merkezinde meydana geldi. Öğle saatlerinde mağazanın deposundan duman çıktığını fark eden çalışanlar itfaiyeden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında binanın 4'üncü katında mahsur kalan 1 kadın ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 5 mağaza personeli ve 1 müşteri Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. DHA

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