Almak için 48 saatlik emek: Yaklaşık bir tonluk boğa, araba fiyatına satıldı

Kars'ın Digor ilçesinden hayvan pazarına getirilen ve pazarın kralı olarak adlandırılan yaklaşık bir tonluk "Talisca" isimli boğa 15 bin 500 liraya satıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde hayvanlarını kamyonlara yükleyip, il merkezindeki hayvan pazarına getiren besiciler, kurbanlıklarını satabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Türkiye'nin farklı yerlerinden Kars'ta bulunan hayvan pazarına gelen bazı alıcılar, Kurban Bayramı öncesinden kurbanlıklarını alıp memleketlerine götürmek istiyor. Batı illerine kurbanlık götüren bazı kişiler ise sıkı pazarlıklar sonucu aldıkları hayvanları kamyon veya tırlara yükleyip kontrolden geçirdikten sonra yola koyuluyor. Yaklaşık bir tonluk boğayı almak için 48 saat uğraşmış Hayvan pazarında bazen besici ile müşteri arasından ilginç anlar ve pazarlıklar da yaşanıyor. Digor ilçesinden getirilen ve pazarın kralı olarak adlandırılan yaklaşık bir tonluk "Talisca" isimli boğa da sahibi Behçet Çiçek tarafından sıkı pazarlık sonucu Güven Alioğlu'a satıldı. Kars'ta kasap dükkanı işleten Güven Alioğlu yaklaşık 48 saatlik bekleyişin ardından besici Behçet Çiçek'i ikna ederek Talisca'yı satın aldı. AA

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