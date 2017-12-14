Alman Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket alarmı!

Alman Konsolosluğu önünde şüpheli paket alarmı polisi harekete geçirdi. Çok sayıda polis ekibi konsolosluğa sevk edildi.

İstanbul Gümüşsuyu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu'na kurye ile gelen bir paket şüpheli bulundu. Güvenlikçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Başkonsolosluğun bulunduğu İnönü Caddesi güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis incelemelerini sürdürüyor. Başkonsolosluğun güvenlik görevlilerine ait K9 köpeğinin tepki vermesi üzerine paketten şüphelenildiği öğrenildi. DHA

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