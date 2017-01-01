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3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Almanya'da feci kaza

01 Ocak 2017, Pazar 21:49
Almanya'nın Bavyera eyaletinde Kempten ve Ulm şehirlerini bağlayan A7 Otobanı'nda aşırı sis nedeniyle meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü.

Yeni yıl gecesi saat 1'e doğru meydana gelen kazada en az 6 kişi ölürken, 8 kişi ağır yaralı olarak hastahanelere kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan diğer 5 kişi ise olay yerinde tedavi edildi. Olaya karışan 8 Otomobil ve 3 TIR büyük hasar gördü.

Zincirleme kazanın başlamasına yol açan ilk 4 araç bir TIR'a çarparken ve bu kazada can kaybı yaşanmazken, beşinci araç içindeki 5 yolcu ile, kaza yapmış araçlara çarptı. Bunun ardından başka bir aracın 23 yaşındaki şoförünün de kazaya karışarak çarpmasıyla, bu iki araçtaki 6 kişi olay yerinde öldü. 5 kişilik aracın içinde ölen şoför henüz 22 yaşındaydı. Araç içinde ölen diğer yolculardan 4'ünün kadın olduğu ve bunlardan ikisinin 17 ve 18 yaşlarında oldukları tespit edildi. Kazada iki köpek de yaralandı. İtfaiye aracı ile olay yerine bir getirilen veteriner, yaralı köpekleri tedavi etti.

Kazanın ardından trafik her iki yöne tamamen kapatıldı ve bir süre sonra ise kuzey yönüne giden istikamet ulaşıma açıldı. Kazanın olduğu istikamet, gündüz öğlen saatlerine kadar kapalı kaldı. Polis, savcı ve olay yeri uzmanı gün boyu çalışmalarına devam etti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve acil yardım personeli sevk edildi. 

Hava sıcaklığının eksi 7 derece olduğu bölgede, tüm itfaiye ve yardım personeline kahve ikram edildi. 

DHA

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