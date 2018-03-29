Amasya'daki hafif şiddetteki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bu sabah Richter ölçeğine 3,7 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Amasya'nın Merzifon ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 06.17’de gözlemlendi. Yerin 10.02 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Esenetepe köyü, büyüklüğünü ise 3.8 olarak açıklandı. DHA

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