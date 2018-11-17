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18 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı - Abant kavşaklarına dikkat!

17 Kasım 2018, Cumartesi 21:20
Sürücüler, yenileme çalışması dolayısıyla 7 Aralık'a kadar kapalı kalacak otoyolun Ankara istikameti bölümünde D-100 karayolunu kullanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları arası Ankara istikameti, yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği ve polis ekipleri, otoyolun Bolu Dağı Tüneli İstanbul-Ankara yönünde kullanım ömrünü tamamlayan viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışması sebebiyle Ankara istikametinde trafik akışını durdurdu.

Yapılan işaret ve ışıklandırma çalışmaları sonrasında sürücüler D-100 karayoluna yönlendirildi.

Viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından güzergah 7 Aralık'ta ulaşıma açılacak.

AA

Etiketler: yol çalışması
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