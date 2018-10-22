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22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca mevkisinde ses perdesi oluşturulacak

22 Ekim 2018, Pazartesi 11:58
Otoyolun Sapanca mevkisinde çift yönlü olarak toplam 31 bin 482 Leylandi ve benzeri fidanlar dikilerek ses perdesi oluşturulacak.

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca mevkisinde çift yönlü olarak toplam 31 bin 482 leylandi ve benzeri fidanlar dikilerek oluşturulacak ses perdesiyle gürültü azaltılacak, zararlı gazlar ve toz engellenecek.

Sapanca Belediyesi'nin girişimleriyle geçen yıl çalışmalarına başlanan "Anadolu Otoyolu Sapanca Kesimi Ses Perdesi Projesi"nde son aşamaya gelindi.

Anadolu Otoyolu'ndan kaynaklanan gürültünün azaltılması, zararlı gazların ve tozun engellenmesi amaçlanan proje, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün onayına gönderildi.

Projenin onayının ardından ise ihale süreci başlayacak.

"Sapanca'nın doğal yapısına uygun ses perdesi yapılacak"

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Sapanca'daki önemli bir sorunun giderilmesine yönelik hayata geçirilen projenin son aşamasına gelindiğini belirterek, projenin gürültü kirliğinin yanında araçlardan çıkan zararlı gazların engellenmesine de katkı sağlayacağını bildirdi.

Proje kapsamında Sapanca'nın doğal yapısına uygun 2 kısım halinde ses perdesi yapılacağını aktaran Yılmazer, "İlçemizin sınır mahalleleri Uzunkum ve Yanık mahallelerimizin arasında Anadolu Otoyolu'nun her iki yönünde doğal bir ses perdesi oluşturulacak." ifadesini kullandı.

Orman Bölge Müdürlüğü'nün hazırladığı projeye ilişkin bilgiler veren Yılmazer, şunları kaydetti:

"1. kısım olan İstanbul-Ankara yönünde 7 bin 702 metre yol boyunca 15 bin 404 Sakarya orijinli Leylandi ve benzeri fideler dikilecek. 2. kısım ise Ankara-İstanbul yönünü kapsayacak. 8 bin 39 metre yol boyunca Sakarya orijinli 16 bin 78 leylandi ve benzeri fidanlar dikilecek."

 

AA

Etiketler: Sapanca, otoyol, ağaç, Sakarya
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