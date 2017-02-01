Anadolu yakasının trafiğine yeni çözüm

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un Anadolu yakasında, sahil yolunu E-5 ve TEM otoyoluna entegre edecek ulaşım projesi için çalışmalara başladı.

Proje kapsamında, Bostancı Kayışdağı arasında yeni bir yol inşa edilecek. D-100 (E-5) Karayolu Kuzey Güney yan yolları yapılacak. D-100 Karayolu altına yapılacak alt geçitle yan yollar birbirine bağlanacak.

BOSTANCI KAYIŞDAĞI ARASINDA YENİ BİR YOL YAPILACAK

Proje ile E-5 Karayolu Kozyatağı - Küçükyalı trafiğinin rahatlaması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında öncelikle Bostancı Kayışdağı arasında hızlı ve doğrudan ulaşım sağlayacak yeni bir güzergahta yol yapılacak. Maltepe Çamaşırcı Deresi boyunca yapılacak yeni yol 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şerit olmak üzere 2.800 metre uzunluğunda olacak. Yol çalışmalarına ek olarak Çamaşırcı Deresinin de ıslahı yapılıyor.

E-5 TRAFİĞİNİN RAHATLAMASI HEDEFLENİYOR

Proje kapsamında Bostancı ve Küçükyalı arasında E-5'e paralel yan yollar da yapılacak. Kuzey yan yolu 3.950 m güney yan yolu 2.000 m uzunluğunda olacak. Yan yollar E-5 altına yapılacak yeni alt geçit sayesinde birbirlerine bağlanacak. Bu sayede E-5 Karayolundaki trafiğin rahatlaması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Sahilyolu, E-5 ve TEM otoyolunun entegresi sağlanarak, Kozyatağı Küçükyalı E-5 trafiğinin önemli ölçüde rahatlaması amaçlanıyor.